Mit vier Städten feiert Plauen in diesem Jahr ein Partnerschaftsjubiläum

Zu diesjährigen Spitzenfest werden in Plauen auch Vertreter gleich mehrerer Partnerstädte erwartet. Mit vier Städten feiert Plauen in diesem Jahr Partnerschaftsjubiläum: 55 Jahre Städtepartnerschaft mit Steyr in Österreich, 35 Jahre mit Siegen in Nordrhein-Westfalen, 20 Jahre mit Cegléd in Ungarn und 15 Jahre mit Siauliai in Litauen. Aus...