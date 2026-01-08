MENÜ
  • Mit Wimmelbildern gegen die Angst beim Arzt: Dieser Plauener will Farbe in vogtländische Praxen bringen

Tilmann Trittmacher wohnt seit 2020 in Plauen – ursprünglich stammt er aus Bautzen.
Dieses Dschungel-Wimmelbild hängt seit einigen Monaten in der W2 Kieferorthopädiepraxis in Plauen.
Der Künstlername von Tilmann Trittmacher ist „Tillustrator“.
Tilmann Trittmacher wohnt seit 2020 in Plauen – ursprünglich stammt er aus Bautzen.
Dieses Dschungel-Wimmelbild hängt seit einigen Monaten in der W2 Kieferorthopädiepraxis in Plauen.
Der Künstlername von Tilmann Trittmacher ist „Tillustrator“.
Plauen
Mit Wimmelbildern gegen die Angst beim Arzt: Dieser Plauener will Farbe in vogtländische Praxen bringen
Von Louise Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In seinen Bildern wimmelt es nur so vor Geschichten, witzigen Figuren und versteckten Rätseln: Warum dieser Wahl-Plauener mit seiner Kunst Kindern den Arztbesuch erleichtern will.

Für viele Kinder ist der Arztbesuch eine kleine Mutprobe. Die Wartezeit zieht sich, die Anspannung steigt, manche werden still, andere unruhig. Und genau in diesem Moment braucht es oft nur einen Anker, der Sicherheit schenkt, ein Detail, das neugierig macht – und etwas, das Raum schafft für Mut. „Wimmelbilder können den Moment leichter...
