Mit Wimmelbildern gegen die Angst beim Arzt: Dieser Plauener will Farbe in vogtländische Praxen bringen

In seinen Bildern wimmelt es nur so vor Geschichten, witzigen Figuren und versteckten Rätseln: Warum dieser Wahl-Plauener mit seiner Kunst Kindern den Arztbesuch erleichtern will.

Für viele Kinder ist der Arztbesuch eine kleine Mutprobe. Die Wartezeit zieht sich, die Anspannung steigt, manche werden still, andere unruhig. Und genau in diesem Moment braucht es oft nur einen Anker, der Sicherheit schenkt, ein Detail, das neugierig macht – und etwas, das Raum schafft für Mut. „Wimmelbilder können den Moment leichter...