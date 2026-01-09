MENÜ
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Mitmach-Aktion: Wie viele Wintervögel zählen die Vogtländer?
Von Ellen Liebner
Eine bundesweite Vogelzähl-Aktion steht an. So kann jeder mitmachen.

Es ist wieder so weit: Von Freitag bis Sonntag geht nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion über die Bühne – und jeder kann dabei sein. Denn vom 9. bis 11. Januar findet die „Stunde der Wintervögel“ statt, an der sich auch interessierte Vogtländer beteiligen können. Das...
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
11:04 Uhr
2 min.
Nach der Silvesternacht: Winterdienst in Plauen hat alle Hände voll zu tun
Lange hat es im Vogtland keine schneeweiße Silvesternacht gegeben. Doch diesmal war das anders – für den Winterdienst begann die erste Schicht des neuen Jahres deshalb früh.
Ellen Liebner
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
09.01.2026
3 min.
Bevölkerung soll Wintervögel melden
Gerade wenn es kalt ist, kann an den Futterstellen viel los sein. (Symbolbild)
Zählen für den Naturschutz: Warum Wintervögel jetzt besonders gut zu beobachten sind und wie jeder bei der Aktion mitmachen kann.
