„Mögliche Verunsicherung vermeiden“: Groß angelegte Polizeiübung nah am Vogtland

Sondersignale, Schüsse und erhöhte Uniformpräsenz - dem kann man in dieser und nächster Woche in Hof nicht entgehen. Wo Polizisten aus Hof, Münchberg und Naila besondere Einsatzlagen trainieren.

In Plauens Partnerstadt Hof finden am Mittwoch, 17. September, und Dienstag, 23. September, größere Polizeiübungen im Zusammenhang mit sogenannten „Lebensbedrohlichen Einsatzlagen“ statt. Diese könnten aufgrund der uniformierten Präsenz, wiederholten Sondersignalen und der Nutzung von Platzpatronen „den Eindruck einer größeren... In Plauens Partnerstadt Hof finden am Mittwoch, 17. September, und Dienstag, 23. September, größere Polizeiübungen im Zusammenhang mit sogenannten „Lebensbedrohlichen Einsatzlagen“ statt. Diese könnten aufgrund der uniformierten Präsenz, wiederholten Sondersignalen und der Nutzung von Platzpatronen „den Eindruck einer größeren...