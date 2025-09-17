„Mögliche Verunsicherung vermeiden“: Groß angelegte Polizeiübung nah am Vogtland

Plauen
Sondersignale, Schüsse und erhöhte Uniformpräsenz - dem kann man in dieser und nächster Woche in Hof nicht entgehen. Wo Polizisten aus Hof, Münchberg und Naila besondere Einsatzlagen trainieren.
In Plauens Partnerstadt Hof finden am Mittwoch, 17. September, und Dienstag, 23. September, größere Polizeiübungen im Zusammenhang mit sogenannten „Lebensbedrohlichen Einsatzlagen“ statt. Diese könnten aufgrund der uniformierten Präsenz, wiederholten Sondersignalen und der Nutzung von Platzpatronen „den Eindruck einer größeren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.