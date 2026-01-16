Montessori-Schulen in Plauen: Tag der offenen Tür lockt in den Chrieschwitzer Hang

Plauen
Wie sieht eigentlich das Konzept der evangelischen Bildungseinrichtungen aus? Und wie der Schulalltag? Darüber kann man sich informieren.
Am Samstag laden die weiterführende Evangelische Montessori-Oberschule und das Berufliche Montessori-Gymnasium in der Anton-Kraus-Straße 18 von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Interessierte erhalten Einblick in den Schulalltag, das Montessori-Konzept sowie das evangelische Profil beider Einrichtungen. Lehrkräfte und Lernende stehen...
