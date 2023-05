Mopedfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kleingera.

In Kleingera ist ein Autofahrer mit einem Mopedfahrer zusammengestoßen. Laut Polizei war Mittwochmittag ein 55-Jähriger mit seinem Dacia auf einem Feldweg unterwegs und wollte die Netzschkauer Straße in Richtung Hauptstraße überqueren. Dabei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten, 16-jährigen Kleinkraftradfahrer, der die Netzschkauer Straße in Richtung Elsterberg befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Der Sachschaden am Dacia sowie der Simson beläuft sich auf rund 11.000 Euro. (bju)