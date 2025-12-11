MENÜ
  • Motorsäge in Aktion: Stadt Plauen lässt acht alte Linden an der Reißiger Straße fällen

Baumfällung an der Reißiger Straße - mehrere Linden mussten weichen.
Baumfällung an der Reißiger Straße - mehrere Linden mussten weichen.
Plauen
Motorsäge in Aktion: Stadt Plauen lässt acht alte Linden an der Reißiger Straße fällen
Von Sabine Schott
Tagelang sind im Bereich zwischen Chamisso- und Jößnitzer Straße Laubbäume abgeholzt worden. Welchen Grund die Stadtverwaltung dafür nennt.

Mit neongrünen Kreuzen sind einige Bäume an der Reißiger Straße gekennzeichnet. Weshalb acht von ihnen jetzt der Motorsäge zum Opfer gefallen sind, weiß Heike Fröbisch vom Fachbereich Baumkontrolle der Stadtverwaltung. Die Linden seien Anfang des 20. Jahrhunderts sowie in den Nachkriegsjahren gepflanzt worden. „Ein Großteil dieser...
