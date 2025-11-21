Mühlenadvent in Syrau: Darauf können sich Besucher freuen

Die Vorweihnachtszeit hat zwar noch nicht begonnen, dennoch hat der Syrauer Mühlenadvent Tradition. Er soll einen Vorgeschmack bieten auf die festlichen Tage.

Zum Mühlenadvent lädt der Dorfclub Syrau für Samstag, 22. November, von 13 bis 18 Uhr an die in der Region einzigartige Windmühle ein. Im rustikalen Ambiente des historischen Bauwerks können Besucher die ersten Geschenke erwerben. Tannenbäumchen aus Holz und Lederschmuck bietet zum Beispiel Eric Schäfer an, Denise Groll ist mit Kerzen und... Zum Mühlenadvent lädt der Dorfclub Syrau für Samstag, 22. November, von 13 bis 18 Uhr an die in der Region einzigartige Windmühle ein. Im rustikalen Ambiente des historischen Bauwerks können Besucher die ersten Geschenke erwerben. Tannenbäumchen aus Holz und Lederschmuck bietet zum Beispiel Eric Schäfer an, Denise Groll ist mit Kerzen und...