Mülltonnen in Plauen niedergebrannt

Drei Tonnen gingen im Ortsteil Neundorf in Flammen auf. Die Schäden beschränkten sich nicht nur auf die Behälter.

Die Feuerwehr hat am Sonntag, 6. April, im Plauener Ortsteil Neundorf drei brennende Mülltonnen gelöscht. Nach Angaben der Polizei gingen die Tonnen am Anger gegen 14.30 Uhr in Flammen auf. Die Behälter brannten daraufhin vollständig nieder. Daran konnten auch die zum Ort des Geschehens geeilten Feuerwehrleute nichts mehr ändern. Die...