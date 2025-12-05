Museum bayerisches Vogtland in Hof bietet am ersten Sonntag im Monat freien Eintritt

Plauen
Ermöglicht hat das die Unterstützung der Hermann-und-Bertl-Müller-Stiftung. Was noch kostenlos geboten wird.
Das Museum Bayerisches Vogtland in Hof bietet am Sonntag, 7. Dezember, wie jeden ersten Sonntag im Monat, freien Eintritt, ermöglicht durch die Hermann-und-Bertl-Müller-Stiftung. Besucher können die Sonderausstellung „Frauenleben im Mittelalter“ kostenlos sehen. Es ist die vorletzte Chance, diese Ausstellung zu besuchen. Die Schau endet am...
