Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Museum bayerisches Vogtland in Hof bietet am ersten Sonntag im Monat freien Eintritt

Das Hofer Museum zeigt gegenwärtig die Sonderschau „Frauenleben im Mittelalter“.
Das Hofer Museum zeigt gegenwärtig die Sonderschau „Frauenleben im Mittelalter“. Bild: MR/Museum
Das Hofer Museum zeigt gegenwärtig die Sonderschau „Frauenleben im Mittelalter“.
Das Hofer Museum zeigt gegenwärtig die Sonderschau „Frauenleben im Mittelalter“. Bild: MR/Museum
Plauen
Museum bayerisches Vogtland in Hof bietet am ersten Sonntag im Monat freien Eintritt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ermöglicht hat das die Unterstützung der Hermann-und-Bertl-Müller-Stiftung. Was noch kostenlos geboten wird.

Das Museum Bayerisches Vogtland in Hof bietet am Sonntag, 7. Dezember, wie jeden ersten Sonntag im Monat, freien Eintritt, ermöglicht durch die Hermann-und-Bertl-Müller-Stiftung. Besucher können die Sonderausstellung „Frauenleben im Mittelalter“ kostenlos sehen. Es ist die vorletzte Chance, diese Ausstellung zu besuchen. Die Schau endet am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
14:15 Uhr
1 min.
Initiative Höllental und BUND-Kreisgruppe Hof protestieren gegen geplante Höllentalbrücke
Der Frankenwald ist ein Paradies für Wanderer.
Die Gruppen fordern, dass die Planungen eingestellt werden, und bieten eine Themenwanderung an. Wo der Treffpunkt ist.
Lutz Kirchner
01.12.2025
1 min.
Plauener Galerie startet Veranstaltungsreihe mit Werken von Erich Ohser und Marigard Bantzer
Der Zeichner und Karikaturist Erich Ohser an seinem Schreibtisch.
Die neue Veranstaltungsreihe wendet sich an Familien mit Kindern. Was geboten wird.
Lutz Kirchner
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
Mehr Artikel