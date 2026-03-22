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  • Mutter, Unternehmerin, ehemalige Milchkönigin: Diese Vogtländerin zeigt, wie taff Frauen in der Landwirtschaft sind

Julia Floß beherrscht als Betriebsleiterin auch sämtliche Technik.
Julia Floß beherrscht als Betriebsleiterin auch sämtliche Technik. Foto: Silvia Kölbel
In ein paar Wochen nimmt Julia Floß auch das Mähwerk wieder in Betrieb.
In ein paar Wochen nimmt Julia Floß auch das Mähwerk wieder in Betrieb. Foto: Silvia Kölbel
Am Hof des Landwirtschaftsbetriebes Floß gibt es auch eine Milchtankstelle. Die Milch wird direkt aus dem Tank in die Flaschen abgefüllt.
Am Hof des Landwirtschaftsbetriebes Floß gibt es auch eine Milchtankstelle. Die Milch wird direkt aus dem Tank in die Flaschen abgefüllt. Foto: Silvia Kölbel
Julia Floß beherrscht als Betriebsleiterin auch sämtliche Technik.
Julia Floß beherrscht als Betriebsleiterin auch sämtliche Technik. Foto: Silvia Kölbel
In ein paar Wochen nimmt Julia Floß auch das Mähwerk wieder in Betrieb.
In ein paar Wochen nimmt Julia Floß auch das Mähwerk wieder in Betrieb. Foto: Silvia Kölbel
Am Hof des Landwirtschaftsbetriebes Floß gibt es auch eine Milchtankstelle. Die Milch wird direkt aus dem Tank in die Flaschen abgefüllt.
Am Hof des Landwirtschaftsbetriebes Floß gibt es auch eine Milchtankstelle. Die Milch wird direkt aus dem Tank in die Flaschen abgefüllt. Foto: Silvia Kölbel
Plauen
Mutter, Unternehmerin, ehemalige Milchkönigin: Diese Vogtländerin zeigt, wie taff Frauen in der Landwirtschaft sind
Von Silvia Kölbel
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Die Vereinten Nationen haben 2026 zum „Jahr der Frauen in der Landwirtschaft“ erklärt. Doch oft sind diese Frauen unsichtbar. Die Pausaerin Julia Floß will das ändern.

Frauen in der Landwirtschaft: Dieses Thema treibt Julia Floß, Betriebsleiterin des gleichnamigen Landwirtschaftsbetriebes in Pausa, schon lange um. Dass die Vereinten Nationen 2026 zum „Jahr der Frauen in der Landwirtschaft" erklärten, könnte aus ihrer Sicht die schon lange überfällige öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. Denn Frauen...
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