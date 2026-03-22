Mutter, Unternehmerin, ehemalige Milchkönigin: Diese Vogtländerin zeigt, wie taff Frauen in der Landwirtschaft sind

Plauen
Die Vereinten Nationen haben 2026 zum „Jahr der Frauen in der Landwirtschaft“ erklärt. Doch oft sind diese Frauen unsichtbar. Die Pausaerin Julia Floß will das ändern.
Frauen in der Landwirtschaft: Dieses Thema treibt Julia Floß, Betriebsleiterin des gleichnamigen Landwirtschaftsbetriebes in Pausa, schon lange um. Dass die Vereinten Nationen 2026 zum „Jahr der Frauen in der Landwirtschaft" erklärten, könnte aus ihrer Sicht die schon lange überfällige öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. Denn Frauen...
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