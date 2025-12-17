MENÜ
  • Nach antisemitischem Anschlag in Sydney: Chef des vogtländischen Israel-Vereins äußert sich

Rico Drechsler steht dem Vogtländischen Israel-Verein vor.
Rico Drechsler steht dem Vogtländischen Israel-Verein vor.
Plauen
Nach antisemitischem Anschlag in Sydney: Chef des vogtländischen Israel-Vereins äußert sich
Redakteur
Von Sabine Schott
Rico Drechsler ist evangelischer Pfarrer, Religionspädagoge und Vorsitzender des vogtländischen Israel-Vereins. Die Gewalt in Australien hat ihn tief bewegt - wirklich überrascht allerdings nicht.

Am Sonntagabend hat es am Strand im australischen Sydney während des Beginn des israelischen Chanukka-Festes einen antisemitischen Anschlag gegeben, bei dem bisher 16 Menschen ums Leben gekommen und viele weitere verletzt worden sind. Zwei Männer schossen auf Familien.
