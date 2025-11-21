Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Aufruf von Kraftklub: Dieser Vogtländer will Chemnitzer Indie-Rocker zu Privatkonzert auf seinen Bierseitenhof holen

Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren?
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren? Bild: Simone Zeh
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren?
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren? Bild: Simone Zeh
Plauen
Nach Aufruf von Kraftklub: Dieser Vogtländer will Chemnitzer Indie-Rocker zu Privatkonzert auf seinen Bierseitenhof holen
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im kleinen vogtländischen Dorf Drochaus hat Oskar Pögl eine Privatbrauerei auf einem Bauernhof etabliert. Jetzt will er dort ein großes Ding anpacken.

Für Oskar Pögl ist die Sache ganz klar. Erstens: Er hat eine Partyscheune. Zweitens: Er verspricht Freibier. Drittens: Er hat einen „sehr gut“ erzogenen Hund. Viertens, ganz wichtig: Er hat eine eigene Brauerei. Und schließlich, fünftens: Er bietet Backstage mit K(atze).
