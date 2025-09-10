Nach brutalem Angriff auf offener Straße in Plauen: Gericht sieht keine Tötungsabsicht

Weil ein 31-Jähriger in Plauen mehrfach einem bereits auf der Straße liegenden Mann gezielt gegen den Kopf trat, musste er sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Nun fiel das Urteil.

Nach seinem Gewaltausbruch auf offener Straße in Plauen fiel am Mittwoch am Landgericht Zwickau das Urteil für einen 31 Jahre alten Marokkaner. Das Gericht sprach ihn der gefährlichen Körperverletzung, außerdem des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung schuldig. Mit einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten liegt... Nach seinem Gewaltausbruch auf offener Straße in Plauen fiel am Mittwoch am Landgericht Zwickau das Urteil für einen 31 Jahre alten Marokkaner. Das Gericht sprach ihn der gefährlichen Körperverletzung, außerdem des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung schuldig. Mit einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten liegt...