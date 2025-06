Nach der Insolvenz der Plauener Gastrofabrik: Neuer Betreiber für den Stadtstrand gefunden - was hat er vor?

Schon Anfang Juli soll es am Stadtstrand weitergehen. Der neue Betreiber ist derzeit mitten im Sanierungsstress und plant zahlreiche Veränderungen.

Die Open-Air-Kneipe am Plauener Elsterufer ist in die Jahre gekommen. Lose Bretter auf der Terrasse, fehlende Armaturen in der Küche, veraltete Elektroleitungen - baulich besteht am Stadtstrand dringender Renovierungsbedarf. „Das ist alles ganz schön heruntergewirtschaftet“, sagt Uwe Seidel. Er hat das Areal seit 2010 von der Stadt gepachtet...