ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nach erfolgreicher Testphase: So geht es mit dem neuen Escape-Room im Plauener Vogtlandmuseum weiter

Tobias Kämpf (links) und Simon Joneit haben auch als Erwachsene Spaß im Escape-Room.
Tobias Kämpf (links) und Simon Joneit haben auch als Erwachsene Spaß im Escape-Room. Bild: Ellen Liebner
Tobias Kämpf (links) und Simon Joneit haben auch als Erwachsene Spaß im Escape-Room.
Tobias Kämpf (links) und Simon Joneit haben auch als Erwachsene Spaß im Escape-Room. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach erfolgreicher Testphase: So geht es mit dem neuen Escape-Room im Plauener Vogtlandmuseum weiter
Redakteur
Von Sabine Schott
„Es ist für uns schon jetzt ein Erfolg“ – warum Museumschef Sebastian Dressel bereits nach wenigen Wochen mit dem neuen Rätselraum zufrieden ist. Und was demnächst geplant ist.

„Keine Angst, man kommt wieder raus aus dem Rätselraum!“, berichtet gut gelaunt Sebastian Dressel, der Direktor des Vogtlandmuseums, im jüngsten Kulturausschuss des Plauener Stadtrates. Sechs Wochen lang, inklusive der besucherstarken Weihnachtsferien, hatte sein Museum nun Gelegenheit, den neuen Escape-Room zu testen. Ist Dressel mit der...
Mehr Artikel