Nach fast acht Monaten Vollsperrung: Auf dieser Straße in Plauen haben Autofahrer jetzt wieder freie Fahrt

Plauen
Die Goethestraße war seit Ende April umfassend saniert worden. Dabei musste zuletzt auch noch eine Verzögerung in Kauf genommen werden. Baubürgermeisterin Kerstin Wolf zog am Freitag Bilanz.
Freie Fahrt haben seit Freitag Autofahrer wieder auf der Plauener Goethestraße. Im Bereich zwischen August-Bebel- und Breitscheidstraße waren die Fahrbahnen sowie der Einmündungsbereich Wettinstraße seit Ende April unter Vollsperrung saniert worden.
