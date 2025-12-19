MENÜ
  • Nach fast acht Monaten Vollsperrung: Auf dieser Straße in Plauen haben Autofahrer jetzt wieder freie Fahrt

Die Goethestraße in Plauen wurde am Freitag nach mehrmonatiger Bauzeit frisch saniert wieder freigegeben.
Die Goethestraße in Plauen wurde am Freitag nach mehrmonatiger Bauzeit frisch saniert wieder freigegeben. Bild: Ellen Liebner
Die Goethestraße in Plauen wurde am Freitag nach mehrmonatiger Bauzeit frisch saniert wieder freigegeben.
Die Goethestraße in Plauen wurde am Freitag nach mehrmonatiger Bauzeit frisch saniert wieder freigegeben. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach fast acht Monaten Vollsperrung: Auf dieser Straße in Plauen haben Autofahrer jetzt wieder freie Fahrt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Die Goethestraße war seit Ende April umfassend saniert worden. Dabei musste zuletzt auch noch eine Verzögerung in Kauf genommen werden. Baubürgermeisterin Kerstin Wolf zog am Freitag Bilanz.

Freie Fahrt haben seit Freitag Autofahrer wieder auf der Plauener Goethestraße. Im Bereich zwischen August-Bebel- und Breitscheidstraße waren die Fahrbahnen sowie der Einmündungsbereich Wettinstraße seit Ende April unter Vollsperrung saniert worden.
