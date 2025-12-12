MENÜ
  • Nach fast einem halben Jahr Vollsperrung: Wichtige Straße in Plauen für Verkehr freigegeben

Die Vollsperrung der Mückenberger Straße in Plauen ist seit Freitag Geschichte.
Die Vollsperrung der Mückenberger Straße in Plauen ist seit Freitag Geschichte.
Nach fast einem halben Jahr Vollsperrung: Wichtige Straße in Plauen für Verkehr freigegeben
Von Bernd Jubelt
Fast sechs Monate wurde die Mückenberger Straße gebaut. Geplant waren vier. Doch es gab eine Bauverzögerung. Was die Baubürgermeisterin bei der Verkehrsfreigabe zu sagen hatte.

Autofahrer haben auf der Mückenberger Straße in Plauen seit Freitag wieder freie Fahrt. Seit Ende Juni war die Straße unter Vollsperrung im Bereich zwischen Kasernen- und Mettestraße saniert worden.
