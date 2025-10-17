Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach folgenschwerem Brand in Plauener Parkhotel: Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Mordes

Dieses Zimmer in der ersten Etage des Parkhotels ist ausgebrannt.
Dieses Zimmer in der ersten Etage des Parkhotels ist ausgebrannt. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Nach folgenschwerem Brand in Plauener Parkhotel: Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Mordes
Von Sabine Schott
Hätte das Feuer im Hotelzimmer verhindert werden können? Udo Gnüchtel, Chef des Vier-Sterne-Hauses, ist auf der Suche nach Antworten. Viele Fragen sind offen.

Eine Woche nach dem folgenschweren Brand im Plauener Parkhotel gibt es überraschende neue Erkenntnisse: Die Ermittler gehen jetzt dem Verdacht des versuchten Mordes nach. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln. Das bestätigte am Donnerstag die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage der „Freien Presse“. Bisher war...
