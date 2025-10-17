Nach folgenschwerem Brand in Plauener Parkhotel: Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Mordes

Hätte das Feuer im Hotelzimmer verhindert werden können? Udo Gnüchtel, Chef des Vier-Sterne-Hauses, ist auf der Suche nach Antworten. Viele Fragen sind offen.

Eine Woche nach dem folgenschweren Brand im Plauener Parkhotel gibt es überraschende neue Erkenntnisse: Die Ermittler gehen jetzt dem Verdacht des versuchten Mordes nach. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln. Das bestätigte am Donnerstag die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage der „Freien Presse“. Bisher war... Eine Woche nach dem folgenschweren Brand im Plauener Parkhotel gibt es überraschende neue Erkenntnisse: Die Ermittler gehen jetzt dem Verdacht des versuchten Mordes nach. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln. Das bestätigte am Donnerstag die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage der „Freien Presse“. Bisher war...