Nach Geschäftsaufgabe: Neuer Anbieter von Farben und Lacken aus dem Vogtland schließt Lücke in Plauen

Seit Anfang August ist die Schlau-Filiale in Plauen im Rinnelbergweg geschlossen. Doch es gibt keinen Leerstand. Ein anderer Anbieter zieht ein und will den Kundenkreis erweitern.

Die große Halle am Rinnelbergweg liegt etwas versteckt. Im Inneren wird emsig gearbeitet. Mitarbeiter sortieren die Waren, räumen die Regale ein. Am 1. September wird die neue Prosol-Filiale in Plauen eröffnet.