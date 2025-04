Nach Großbrand auf vogtländischem Bauernhof: Landwirt gerührt über Hilfsbereitschaft - „Mit so viel Feedback hätte ich niemals gerechnet“

Wie geht es dem jungen Landwirt in Schönberg knapp zwei Wochen nach dem Großbrand? Die Unterstützung ist nach wie vor groß. Nun gab es im Dorf eine Benefizveranstaltung.

Fast zwei Wochen ist es her, dass ein Scheunenbrand die wirtschaftliche Existenz eines jungen Landwirts in Schönberg vernichtete. Sandro Ehrhardt hat den ersten Schock inzwischen überwunden, schaut mit Zuversicht in die Zukunft. Auch dank der Hilfsbereitschaft und Unterstützung durch Freunde, Bekannte und Menschen, die bislang Sandro Ehrhardt...