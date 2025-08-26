Nach Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjähriger wieder auf freiem Fuß

Einen Tag nach dem großangelegten Polizeieinsatz in Plauen hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden über neue Erkenntnisse informiert.

Nach dem Großeinsatz der Polizei am Montag in Plauen hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden neue Details bekannt gegeben. Pressesprecher Patrick Pintaske erklärte auf Anfrage der „Freien Presse“ am Dienstag, dass die minderjährige Person inzwischen wieder auf freiem Fuß sei. Die Festnahme sei „nach eingehender Prüfung aller zu diesem...