MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nach Händlerfrust in Almhütte auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: So lief das Krisengespräch mit der Stadt

Im Winterland von Mario Martin meckern wieder die Ziegen.
Im Winterland von Mario Martin meckern wieder die Ziegen. Bild: Ellen Liebner
Im Winterland von Mario Martin meckern wieder die Ziegen.
Im Winterland von Mario Martin meckern wieder die Ziegen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach Händlerfrust in Almhütte auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: So lief das Krisengespräch mit der Stadt
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Lichthof des Plauener Rathauses hat es ordentlich gebrodelt: Weihnachtsmarkt-Händler Mario Martin forderte mehr Entgegenkommen von der Stadtverwaltung. Was ein gemeinsames Gespräch brachte.

Am Mittwochabend herrschte gewohnt reges Treiben auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. So auch in dem kleinen Tiroler Winterdorf im Lichthof des Plauener Rathauses. Besucher plauderten miteinander, während auf dem Grill der Schinken brutzelte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09.12.2025
4 min.
Betreiber redet Tacheles: Warum die Almhütte auf dem Plauener Weihnachtsmarkt am Montag geschlossen blieb
Eine Extraportion Haferflocken gibt es für die Ziegen Marianne und Helene.
Nach einer Protestschließung am Montag hat die Almhütte im Lichthof des Plauener Rathauses wieder geöffnet. Doch zwischen Händler und Stadtverwaltung brodelt es hinter den Kulissen weiter.
Claudia Bodenschatz
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
16:05 Uhr
4 min.
Neue Angebote auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Was Besucher in diesem Jahr nicht verpassen sollten
Beim Entenangeln am Stand von Jessica Sehning ist die sechsjährige Lotte mit voller Konzentration dabei. Ihre Mutter Melanie Glaß schaut mit Lebensgefährte Markus Wunderlich zu.
Spannend ist es in diesem Jahr wieder, auf dem Plauener Weihnachtsmarkt Neues zu entdecken. Dabei kommen auch die Kinder nicht zu kurz.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel