Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“

Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.

Für Thomas Junik ist der 6. Januar 2026 eine Leerstelle. Dabei hat das Leben an jenem Tag eine Schneise in sein Dasein geschlagen. „Für mich ist dieser Tag ein Rätsel“, sagt der 59-Jährige aus Bitterfeld-Wolfen. Alles, was er darüber weiß, stammt aus Erzählungen anderer und aus den Berichten der „Freien Presse“. Es ist, als habe ein...