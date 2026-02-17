MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“

Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe. Bild: Ellen Liebner
Thomas Junik erlitt auf der Kammloipe einen Herzstillstand – Vogtländer retteten ihm das Leben.
Thomas Junik erlitt auf der Kammloipe einen Herzstillstand – Vogtländer retteten ihm das Leben. Bild: Thomas Junik/privat
Kammloipe Vogtland-Erzgebirge: Am 6. Januar kollabierte der 59-Jährige nahe Schöneck.
Kammloipe Vogtland-Erzgebirge: Am 6. Januar kollabierte der 59-Jährige nahe Schöneck. Bild: Jan Woitas/dpa
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe. Bild: Ellen Liebner
Thomas Junik erlitt auf der Kammloipe einen Herzstillstand – Vogtländer retteten ihm das Leben.
Thomas Junik erlitt auf der Kammloipe einen Herzstillstand – Vogtländer retteten ihm das Leben. Bild: Thomas Junik/privat
Kammloipe Vogtland-Erzgebirge: Am 6. Januar kollabierte der 59-Jährige nahe Schöneck.
Kammloipe Vogtland-Erzgebirge: Am 6. Januar kollabierte der 59-Jährige nahe Schöneck. Bild: Jan Woitas/dpa
Plauen
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.

Für Thomas Junik ist der 6. Januar 2026 eine Leerstelle. Dabei hat das Leben an jenem Tag eine Schneise in sein Dasein geschlagen. „Für mich ist dieser Tag ein Rätsel“, sagt der 59-Jährige aus Bitterfeld-Wolfen. Alles, was er darüber weiß, stammt aus Erzählungen anderer und aus den Berichten der „Freien Presse“. Es ist, als habe ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
28.01.2026
4 min.
Plauener retten Skiläufer auf der Kammloipe das Leben: „Ich habe gedacht, er ist tot“
Anfang Januar waren Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel auf der Kammloipe unterwegs, als sie eine leblose Person im Schnee fanden – und intuitiv das Richtige machten.
Ein Mann bricht allein bei einer Tour nahe Schöneck zusammen. Ein Paar aus Plauen findet ihn zufällig. Was dann passiert, entscheidet über Leben und Tod.
Swen Uhlig
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
19.01.2026
4 min.
Raser-Ranking im Vogtland: Mit 168 km/h durch die Stadt
Mitte April 2025 hat das Straßenverkehrsamt des Landkreises an der Falkensteiner Straße in Schöneck ein neues Tempomessgerät installieren lassen. Jetzt zieht die Behörde Bilanz.
Das Landratsamt legt Zahlen für die vom Kreis betriebenen Tempomessanlagen vor. Zwei Standorte kamen 2025 neu hinzu, einer wurde verlagert. Dennoch ist der einträglichste Blitzer weiter ein „Altgerät“.
Swen Uhlig
Mehr Artikel