  • Plauener retten Skiläufer auf der Kammloipe das Leben: „Ich habe gedacht, er ist tot“

Anfang Januar waren Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel auf der Kammloipe unterwegs, als sie eine leblose Person im Schnee fanden – und intuitiv das Richtige machten.
Plauen
Plauener retten Skiläufer auf der Kammloipe das Leben: „Ich habe gedacht, er ist tot“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann bricht allein bei einer Tour nahe Schöneck zusammen. Ein Paar aus Plauen findet ihn zufällig. Was dann passiert, entscheidet über Leben und Tod.

Es ist ein kalter, trüber Vormittag am 6. Januar 2026, als sich auf der Kammloipe bei Schöneck ein Drama abspielt, das beinahe unbemerkt geblieben wäre. Der Schnee dämpft jedes Geräusch, der Wald liegt still, kaum Skifahrer sind unterwegs. Genau diese Abgeschiedenheit wird einem 60-jährigen Mann fast zum Verhängnis – und wird am Ende doch...
