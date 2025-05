Nach Hetze im Netz zu CSD 2024 in Plauen: BKA prüft mögliches Ermittlungsverfahren

In den sozialen Netzwerken hatte sich voriges Jahr gegen die Pride-Parade in Plauen Hass entfaltet, während die Demo der Queer-Community noch in der Stadt lief. Eine Stelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität entscheidet, ob das Folgen hat.

Neun Monate nach Hass-Kommentaren im Netz zum Christopher-Street-Day in Plauen sind die Ermittlungen in die nächste Instanz gegangen: Die Entscheidung über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens liegt jetzt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, Zentralstelle des Bundeskriminalamts zur Bekämpfung von Internetkriminalität.