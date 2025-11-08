Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nach Hitler-Post auf Facebook: Vogtländer beschäftigt weiterhin Justiz

Am Landgericht wurde der Angeklagte jetzt zur einer Geldstrafe verurteilt.
Am Landgericht wurde der Angeklagte jetzt zur einer Geldstrafe verurteilt. Bild: Kristin Schmidt/dpa
Am Landgericht wurde der Angeklagte jetzt zur einer Geldstrafe verurteilt.
Am Landgericht wurde der Angeklagte jetzt zur einer Geldstrafe verurteilt. Bild: Kristin Schmidt/dpa
Plauen
Nach Hitler-Post auf Facebook: Vogtländer beschäftigt weiterhin Justiz
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen musste sich ein Vogtländer schon vor Amts- und Landgericht verantworten. Einsichtig scheint er noch immer nicht zu sein.

Mit einem mehr als zwei Jahre alten Facebook-Post eines Vogtländers beschäftigte sich das Landgericht Zwickau jetzt zum wiederholten Mal. Dabei setzte das Gericht einen Prozess fort, der eigentlich schon hätte eingestellt werden können.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
09:32 Uhr
4 min.
Vereinsgeld abgezweigt? Vogtländer soll sich aus Kleingarten-Kasse um fast 20.000 Euro bereichert haben
Kein Kleingartenidyll: Mit dem Vereinsgeld einer Gartensparte nahm es der Kassierer nicht so genau. Das Amtsgericht Plauen verurteilte ihn deshalb zu einer Bewährungsstrafe (Symbolbild).
Vor dem Landgericht Zwickau muss sich ein Mann aus dem Vogtland derzeit wegen Untreue verantworten. Als Kassenwart einer Gartensparte soll er einen Verein um fast 20.000 Euro Euro erleichtert haben.
Claudia Bodenschatz
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
17.10.2025
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel