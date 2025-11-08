Nach Hitler-Post auf Facebook: Vogtländer beschäftigt weiterhin Justiz

Plauen
Für das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen musste sich ein Vogtländer schon vor Amts- und Landgericht verantworten. Einsichtig scheint er noch immer nicht zu sein.
Mit einem mehr als zwei Jahre alten Facebook-Post eines Vogtländers beschäftigte sich das Landgericht Zwickau jetzt zum wiederholten Mal. Dabei setzte das Gericht einen Prozess fort, der eigentlich schon hätte eingestellt werden können.
