Nach Kritik von Gutachtern: Das soll sich dieses Jahr beim Plauener Weihnachtsmarkt ändern

Plauen
Wie kann der Weihnachtsmarkt besser werden? Mit einem Gutachten des Ludwigsburger Beratungsunternehmens GMA hat sich Plauen den Blick von außen geholt. Bereits in diesem Jahr soll es Neuerungen geben.
Plauens Weihnachtsmarkt hat Potenzial, deutlich mehr Besucher anzulocken, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Zu dieser Einschätzung kam jetzt ein Gutachten, das die Stadt Plauen beim Ludwigsburger Beratungsunternehmen GMA in Auftrag gegeben hatte. „Weil wir das Potenzial des größten Weihnachtsmarktes des Vogtlandes sehen, haben...
