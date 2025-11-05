Nach Lkw-Unfall in Plauen: Darum dauert die Reparatur von 168 Meter Leitplanke so lange

Ende September war ein Sattelzug von der Holbeinstraße abgekommen und beinahe in die Weiße Elster gestürzt. Straße und Leitplanke wurden dabei demoliert. Die Sanierung wird sich noch Monate hinziehen.

Der Unfall hatte sich am 30. September auf der Holbeinstraße ereignet: Ein Lkw-Fahrer verlor stadtauswärts kurz vor der Panzerbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Sattelzug kam nach rechts von der Straße ab und blieb an der Uferböschung in der Leitplanke hängen. Wäre die Schutzeinrichtung nicht vorhanden gewesen, wäre das...