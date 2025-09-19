Nach schwerem Unfall: Polizei stellt geflüchteten Fahrer in Plauen

Plauen
Ein 48-Jähriger war am Donnerstagnachmittag auf der B 282 bei Waldfrieden mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Anschließend ergriff er die Flucht.
Ermittlungen zu einer Unfallflucht haben am Donnerstag in Plauen rasch zum Erfolg geführt. Dem vorausgegangen war am Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 282 bei Waldfrieden.
