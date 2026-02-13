Nach Streit mit der Stadt: Lösung für Firmenwerbung an der B 92 in Plauen gefunden

Die neue LED-Reklame an der Oelsnitzer Straße stand lange auf der Kippe. Nun hat die Unternehmerfamilie sich mit dem Rathaus geeinigt. Aus welchem besonderen Material die Buchstaben bestehen.

Seit wenigen Tagen leuchtet die neue Werbung für die Salzgrotte an der Oelsnitzer Straße 59. Darüber ist das aus Moskau stammende Unternehmerpaar Nadezda „Nadja" Nekrasova und Anatolie Melestean mehr als froh. Denn es sah lange Zeit so aus, als müssten sich die Eheleute mit der bisherigen Reklame zufriedengeben. Doch das wollten sie nicht,...