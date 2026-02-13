MENÜ
Die Salzkristalle, aus denen die Buchstaben bestehen, sind gut zu erkennen.
Die Salzkristalle, aus denen die Buchstaben bestehen, sind gut zu erkennen. Bild: Ellen Liebner
Das Unternehmerpaar Nadezda Nekrasova und Anatolie Melestean: Monatelang hatten die beiden Ärger mit der Stadtverwaltung.
Das Unternehmerpaar Nadezda Nekrasova und Anatolie Melestean: Monatelang hatten die beiden Ärger mit der Stadtverwaltung. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Neue und sichtbare Werbung für ein Wellnessgeschäft findet sich nun an der B 93.
Neue und sichtbare Werbung für ein Wellnessgeschäft findet sich nun an der B 93. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach Streit mit der Stadt: Lösung für Firmenwerbung an der B 92 in Plauen gefunden
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neue LED-Reklame an der Oelsnitzer Straße stand lange auf der Kippe. Nun hat die Unternehmerfamilie sich mit dem Rathaus geeinigt. Aus welchem besonderen Material die Buchstaben bestehen.

Seit wenigen Tagen leuchtet die neue Werbung für die Salzgrotte an der Oelsnitzer Straße 59. Darüber ist das aus Moskau stammende Unternehmerpaar Nadezda „Nadja“ Nekrasova und Anatolie Melestean mehr als froh. Denn es sah lange Zeit so aus, als müssten sich die Eheleute mit der bisherigen Reklame zufriedengeben. Doch das wollten sie nicht,...
