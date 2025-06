Nach Strich und Faden begeistert: Was es mit dem Riesen-Wollknäuel vor einem Plauener Betrieb auf sich hat

Ein überdimensional großes Erkennungszeichen hat sich ein Unternehmen am Plauener Stadtrand geschaffen. Dessen Mission: Stricken, häkeln, nähen. Bei manchen Mitarbeitern geht die Liebe dazu sogar schon bis unter die Haut.

Die Idee kam vom Chef persönlich. Mal wieder. Denn er habe ständig verrückte Vorschläge, wie seine Mitarbeiter wissen: Simon Schier wünschte sich diesmal ein markantes Erkennungszeichen vor seinen Betrieb Plus H an der Ahornstraße im Reißiger Gewerbegebiet. Was würde besser passen als ein überdimensionales Wollknäuel? Auch die...