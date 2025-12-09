Nach umstrittener Äußerung des Plauener Sozialbürgermeisters: Was OB Steffen Zenner dazu sagt

Aussagen von Tobias Kämpf zum Thema Gewalt gegen Frauen im jüngsten Stadtrat hatten Diskussionen ausgelöst. Wie der Oberbürgermeister die Äußerungen seines Parteifreundes jetzt einschätzt.

Mit seinem Satz, dass „ein massiver Anstieg von Massenvergewaltigungen von Leuten aus dem arabischen Raum zu verzeichnen“ sei, hatte Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) während der jüngsten Sitzung des Plauener Stadtrates mehrere Mitglieder des Gremiums sowie auch Bürger irritiert. Die Aussage sei rassistisch und schüre Angst, hieß... Mit seinem Satz, dass „ein massiver Anstieg von Massenvergewaltigungen von Leuten aus dem arabischen Raum zu verzeichnen“ sei, hatte Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) während der jüngsten Sitzung des Plauener Stadtrates mehrere Mitglieder des Gremiums sowie auch Bürger irritiert. Die Aussage sei rassistisch und schüre Angst, hieß...