  • Nach umstrittener Äußerung des Plauener Sozialbürgermeisters: Was OB Steffen Zenner dazu sagt

Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (links) und Oberbürgermeister Steffen Zenner (beide CDU).
Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (links) und Oberbürgermeister Steffen Zenner (beide CDU). Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nach umstrittener Äußerung des Plauener Sozialbürgermeisters: Was OB Steffen Zenner dazu sagt
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aussagen von Tobias Kämpf zum Thema Gewalt gegen Frauen im jüngsten Stadtrat hatten Diskussionen ausgelöst. Wie der Oberbürgermeister die Äußerungen seines Parteifreundes jetzt einschätzt.

Mit seinem Satz, dass „ein massiver Anstieg von Massenvergewaltigungen von Leuten aus dem arabischen Raum zu verzeichnen“ sei, hatte Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) während der jüngsten Sitzung des Plauener Stadtrates mehrere Mitglieder des Gremiums sowie auch Bürger irritiert. Die Aussage sei rassistisch und schüre Angst, hieß...
25.11.2025
4 min.
Plauens Bürgermeister sorgt mit Aussage für Kritik
Tobias Kämpf. Der 35-Jährige Plauener ist seit vier Jahren Bürgermeister für die Bereiche Soziales, Bildung, Kultur und Sport.
Tobias Kämpf sagte mit Blick auf Gewalt gegen Frauen im jüngsten Stadtrat diesen Satz: „Massenvergewaltigungen von Leuten aus dem arabischen Raum nehmen zu.“ Das hat nun Diskussionen ausgelöst.
Sabine Schott
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
18:10 Uhr
4 min.
Enkelin von Thomas Küttler weiht Gedenkplatte am Plauener Wendedenkmal mit ein: „Ich habe immer zu meinem Opa aufgeblickt“
Thomas Küttlers Witwe Brigitte kam zur Einweihung der Gedenktafel mit Enkelin Florentine Schulte.
Eine am Donnerstag enthüllte Gedenktafel im Plauener Stadtzentrum erinnert an die Rolle des Ex-Superintendenten in den Wendetagen 1989. Witwe Brigitte Küttler bezeichnet den Platz als „Gedenkort für besiegte Angst und gelebte Wunder“.
Sabine Schott
