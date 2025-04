Nach Unfall im Plauener Westend: Termin für Wiedereröffnung der Bäckerei steht fest

Am Dienstag war eine Autofahrerin in die Schaufensterscheibe gekracht. Doch schon in Kürze soll es in der Filiale weitergehen.

Nach dem folgenschweren Unfall am Dienstag an der Filiale der Bäckerei Müller im Plauener Westend steht nun der Termin der Wiedereröffnung fest: Am Donnerstag, 13. März, soll die Filiale an der Ricarda-Huch-Straße wieder den Betrieb aufnehmen.