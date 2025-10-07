Nach Unfallflucht in Weischlitz: Zeugen des Vorfalls gesucht

An einem Unfall mit einer 15-jährigen Mopedfahrerin war Anfang September ein Lkw-Fahrer schuld. Dieser machte sich davon. Wer kennt den Mann?

Plauen. Es ist schon einige Wochen her, doch die Polizei hat Hoffnung, noch Zeugen zu einer Unfallflucht zu finden, welche sich am 2. September in Weischlitz ereignet hat. Dies ist zum Hergang bekannt: Um 7.45 Uhr befuhr ein Unbekannter an jenem Dienstag mit einem Lkw die Thossener Straße in Richtung Rodersdorf. Eine 15-Jährige war mit ihrer Simson in Richtung Weischlitz unterwegs. Auf Höhe des Grundstückes 6 parkte ein weiterer Lkw am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte fuhr vorbei und stieß mit der Moped-Fahrerin zusammen. Sie blieb unverletzt, am Krad entstanden jedoch 4000 Euro Schaden.

Wer hat den Zusammenstoß gesehen? Hinweise zum Unfallfahrzeug oder zum Fahrer erbittet die Polizei in Plauen unter Ruf 03741 140. (sasch)