Nach Wohnungsbrand in Elsterberg: Bürgermeister dankt umsichtigem Retter

Plauen
Als am späten Abend des 14. August ein Brand in einem Elsterberger Mehrfamilienhaus ausbrach, handelte Julian Reif schnell und umsichtig. Wie ist der aktuelle Stand nach dem Schaden?
In der Stadtratssitzung Elsterberg hat sich Bürgermeister Axel Markert (SPD) bei Julian Reif bedankt und ihm einen Präsentkorb und eine Jahreskarte für das Freibad übergeben. Der 27-Jährige, der in einem Reichenbacher Bauunternehmen arbeitet, hat am 14. August eine Katastrophe verhindert.
