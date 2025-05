Nachbarn in Ostthüringen öffnen am Sonntag für Besucher ihre Gärten

Private Gärten sind eigentlich nur den Besitzern und deren Freunden vorbehalten. Eine Ausnahme ist der Tag des offenen Gartens. Am Sonntag ist es wieder soweit.

In Schleiz, Zeulenroda und Umgebung öffnen Gartenbesitzer an diesem Sonntag von 10 bis 17 Uhr ihr grünes Reich. „Wir freuen uns, dass in diesem Jahr neun Gärten und eine Gartenanlage öffnen. Die Besucher können auch einen Garten entdecken, der ganz neu dabei ist“, sagt Steffi Lätzer von der Arbeitsgruppe „Offene Gärten Schleiz und...