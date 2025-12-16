MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nachhaltig und individuell: Warum diese Vogtländerin zu Weihnachten Second-Hand-Präsente verschenkt

Die junge Plauener Fotografin Anouk Awtukowitsch liebt Second-Hand-Geschenke.
Die junge Plauener Fotografin Anouk Awtukowitsch liebt Second-Hand-Geschenke. Bild: Ellen Liebner
Der beliebte Schauspieler Daniel Koch und seine Partnerin Maria verschenken auch gern mal „gebraucht“. Gedankenlos ist das nicht - ganz im Gegenteil.
Der beliebte Schauspieler Daniel Koch und seine Partnerin Maria verschenken auch gern mal „gebraucht“. Gedankenlos ist das nicht - ganz im Gegenteil. Bild: Anouk Awtukowitsch
Durch den Kauf von Secondhand-Kleidung wird die Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängert.
Durch den Kauf von Secondhand-Kleidung wird die Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängert. Bild: Bernd Weißbrod/dpa-tmn/Archiv
Vintage-Möbel und Accessoires sind in: aus den 50ern, 60ern und 70ern oder aus DDR-Zeiten.
Vintage-Möbel und Accessoires sind in: aus den 50ern, 60ern und 70ern oder aus DDR-Zeiten. Bild: Ulf Dahl/Archiv
Die junge Plauener Fotografin Anouk Awtukowitsch liebt Second-Hand-Geschenke.
Die junge Plauener Fotografin Anouk Awtukowitsch liebt Second-Hand-Geschenke. Bild: Ellen Liebner
Der beliebte Schauspieler Daniel Koch und seine Partnerin Maria verschenken auch gern mal „gebraucht“. Gedankenlos ist das nicht - ganz im Gegenteil.
Der beliebte Schauspieler Daniel Koch und seine Partnerin Maria verschenken auch gern mal „gebraucht“. Gedankenlos ist das nicht - ganz im Gegenteil. Bild: Anouk Awtukowitsch
Durch den Kauf von Secondhand-Kleidung wird die Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängert.
Durch den Kauf von Secondhand-Kleidung wird die Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängert. Bild: Bernd Weißbrod/dpa-tmn/Archiv
Vintage-Möbel und Accessoires sind in: aus den 50ern, 60ern und 70ern oder aus DDR-Zeiten.
Vintage-Möbel und Accessoires sind in: aus den 50ern, 60ern und 70ern oder aus DDR-Zeiten. Bild: Ulf Dahl/Archiv
Plauen
Nachhaltig und individuell: Warum diese Vogtländerin zu Weihnachten Second-Hand-Präsente verschenkt
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein gern gelesenes Buch, ein getragenes Kleidungsstück, eine benutzte Teekanne - wer Second-Hand-Präsente macht, will der Umwelt etwas Gutes tun und den Geldbeutel schonen.

„Oh, du fröhliche“ schallt es aus den Lautsprechern des Plauener Weihnachtsmarktes. Doch manchen Vogtländern ist beim Gerenne durch die lichterfüllte Innenstadt nicht nach Lachen zumute. Denn sie haben noch immer nicht das passende Geschenk ergattert - nicht für den Partner, die Kinder, die Oma, Kollegen und Nachbarn. Dabei naht der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
26.09.2025
4 min.
Ein Vogtländer erfand die Würzpaste „Bums“: Diese drei jungen Leute wollen die Erfolgsgeschichte jetzt fortsetzen
Timon Mehlhose, Anton Oeser und Louis-Emilio Jähn (von links) sind beim Start-up „Bums“ eingestiegen.
Zwei Mal im Monat schreddern drei Plauener Studenten 30 Kilogramm frisches Grünzeug und stellen daraus eine würzige Paste her. „Bums“ nennt sich jene Mischung, die bereits eine alte Bekannte ist.
Sabine Schott
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
14.06.2025
7 min.
Diese Vogtländerin liebt ihre Freiheit: „Solange ich morgens aufstehe und weiß, was ich vorhabe, geht es mir gut“
Es kommt eher selten vor, dass die Fotografin selbst Model sitzt. Doch es habe Spaß gemacht.
Für die 18-jährige Anouk Awtukowitsch ist nach der Schule erstmal Schluss mit Lernen und Verpflichtungen. Die junge Vogtländerin lässt sich treiben - und weiß dabei doch genau, was sie will: ein erfülltes, buntes Leben.
Sabine Schott
Mehr Artikel