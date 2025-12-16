Nachhaltig und individuell: Warum diese Vogtländerin zu Weihnachten Second-Hand-Präsente verschenkt

Plauen
Ein gern gelesenes Buch, ein getragenes Kleidungsstück, eine benutzte Teekanne - wer Second-Hand-Präsente macht, will der Umwelt etwas Gutes tun und den Geldbeutel schonen.
„Oh, du fröhliche“ schallt es aus den Lautsprechern des Plauener Weihnachtsmarktes. Doch manchen Vogtländern ist beim Gerenne durch die lichterfüllte Innenstadt nicht nach Lachen zumute. Denn sie haben noch immer nicht das passende Geschenk ergattert - nicht für den Partner, die Kinder, die Oma, Kollegen und Nachbarn. Dabei naht der...
