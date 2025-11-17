Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Nacht der Anatomie in Plauen: Jugendliche können den menschlichen Körper einmal ganz anders kennenlernen

Jugendliche können bei der Nacht der Anatomie den menschlichen Körper einmal ganz anders kennenlernen.
Jugendliche können bei der Nacht der Anatomie den menschlichen Körper einmal ganz anders kennenlernen. Bild: Symbolfoto: Robert Michael/dpa
Jugendliche können bei der Nacht der Anatomie den menschlichen Körper einmal ganz anders kennenlernen.
Jugendliche können bei der Nacht der Anatomie den menschlichen Körper einmal ganz anders kennenlernen. Bild: Symbolfoto: Robert Michael/dpa
Plauen
Nacht der Anatomie in Plauen: Jugendliche können den menschlichen Körper einmal ganz anders kennenlernen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schüler ab Klasse 9 sind zur „Nacht der Anatomie“ eingeladen. Worum geht es?

„Licht aus, OP-Lampe an“ – heißt es am Donnerstag, 27. November, wenn das Helios Bildungszentrum Plauen Schüler ab Klasse 9 zur „Nacht der Anatomie“ einlädt. In der Zeit von 17 bis 20 Uhr können die Jugendlichen den menschlichen Körper einmal ganz anders kennenlernen: hautnah, spannend und interaktiv. An verschiedenen Stationen im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
04.11.2025
1 min.
Plauen: Helios-Vogtland-Klinikum lädt zum Herztag ein
Das Helios-Vogtland-Klinikum Plauen lädt zum Plauener Herztag ein.
In einem Vortragsprogramm geben Ärztinnen und Ärzte Einblicke in aktuelle Behandlungsmöglichkeiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Uwe Rechtenbach
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
12.11.2025
1 min.
Unbekannte zerkratzen in Plauen Autolack: Hoher Sachschaden
Bei der Polizei in Plauen ging am Mittwochmorgen eine Anzeige ein. Unbekannte hatten einen Pkw zerkratzt.
In der Nacht zum Mittwoch war das Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
Bernd Jubelt
13:46 Uhr
1 min.
Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026
Der Semperopernball steht unter dem Motto "Film ab!". (Archivbild)
Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.
Mehr Artikel