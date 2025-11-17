Nacht der Anatomie in Plauen: Jugendliche können den menschlichen Körper einmal ganz anders kennenlernen

Schüler ab Klasse 9 sind zur „Nacht der Anatomie“ eingeladen. Worum geht es?

„Licht aus, OP-Lampe an“ – heißt es am Donnerstag, 27. November, wenn das Helios Bildungszentrum Plauen Schüler ab Klasse 9 zur „Nacht der Anatomie“ einlädt. In der Zeit von 17 bis 20 Uhr können die Jugendlichen den menschlichen Körper einmal ganz anders kennenlernen: hautnah, spannend und interaktiv. An verschiedenen Stationen im...