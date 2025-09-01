Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Straße zwischen Reuth und Dehles ist bis Jahresende dicht.
Die Straße zwischen Reuth und Dehles ist bis Jahresende dicht. Bild: Symbolbild: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Die Straße zwischen Reuth und Dehles ist bis Jahresende dicht.
Die Straße zwischen Reuth und Dehles ist bis Jahresende dicht. Bild: Symbolbild: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Plauen
Nächste Straßensperrung im Plauener Umland
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autofahrer rund um Plauen haben es derzeit nicht leicht. Bis zum Jahresende ist nun eine weitere Straße dicht.

Wer in diesen Tagen im Norden oder Westen Plauens unterwegs ist, braucht als Autofahrer gute Nerven. Gleich mehrere wichtige Verbindungen sind gesperrt. So ist bereits seit Längerem die B 92 bei Elsterberg dicht, dort gab es zuletzt Kritik an einer ebenfalls gesperrten Umleitungsstrecke. Auch die B 282 in Langenbach ist wegen Straßenbauarbeiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
26.08.2025
3 min.
Massive Kritik im Vogtland an plötzlich gesperrter Umleitungsstrecke: Jetzt reagieren die Behörden
Die offizielle Umleitungsstrecke der B 92 führt von Elsterberg über Kleingera und Pöhl nach Plauen.
Weil die Bundesstraße 92 bei Elsterberg wegen Bauarbeiten gesperrt ist, müssen sich Kraftfahrer seit Monaten neue Wege suchen. Einer war nun plötzlich gesperrt. Was steckt dahinter?
Bernd Jubelt
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
23.08.2025
2 min.
Neue Baustellen in Plauen: Mit diesen Einschränkungen müssen Autofahrer in der kommenden Woche rechnen
Neue Straßenbauvorhaben sind für kommende Woche in Plauen angekündigt.
Gleich an vier Orten im Stadtgebiet stehen neue Straßenbauvorhaben an. Alle wichtigen Informationen im Überblick.
Nancy Dietrich
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
Mehr Artikel