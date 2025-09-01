Nächste Straßensperrung im Plauener Umland

Plauen
Autofahrer rund um Plauen haben es derzeit nicht leicht. Bis zum Jahresende ist nun eine weitere Straße dicht.
Wer in diesen Tagen im Norden oder Westen Plauens unterwegs ist, braucht als Autofahrer gute Nerven. Gleich mehrere wichtige Verbindungen sind gesperrt. So ist bereits seit Längerem die B 92 bei Elsterberg dicht, dort gab es zuletzt Kritik an einer ebenfalls gesperrten Umleitungsstrecke. Auch die B 282 in Langenbach ist wegen Straßenbauarbeiten...
