Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Parkplatz des Elster Parks in Plauen ist es zu Einbrüchen gekommen.
Auf dem Parkplatz des Elster Parks in Plauen ist es zu Einbrüchen gekommen. Bild: Ellen Liebner
Auf dem Parkplatz des Elster Parks in Plauen ist es zu Einbrüchen gekommen.
Auf dem Parkplatz des Elster Parks in Plauen ist es zu Einbrüchen gekommen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nächtlicher Hunger? Einbruchsserie am Elster Park in Plauen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenig erfolgreich brachen Täter in Stände auf dem Parkplatz des Elster Parks in Plauen ein. Was bislang bekannt ist.

In Plauen-Chrieschwitz sind in der Nacht zu Montag drei Verkaufsstände aufgebrochen worden. Die Täter hatten es auf Lebensmittel und Bargeld abgesehen. Laut Polizei ist die Tat zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, passiert. Unbekannte erlangten gewaltsam Zutritt zu einem Asia-Lebensmittelstand, einem Dönerstand sowie einem Grill- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.07.2025
1 min.
Kupferkabel in Plauen gestohlen
Kupferkabel wurde in Plauen gestohlen.
Am Wochenende ist es laut Polizei zu einem Diebstahl gekommen. Wie die Täter vorgingen.
Jonas Patzwaldt
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
29.07.2025
1 min.
Diebe wollen in Plauen Lebensmittel stehlen - werden aber gestört
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in einen Imbisswagen.
Der Wagen stand an der Rähnisstraße. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel