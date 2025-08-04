Nächtlicher Hunger? Einbruchsserie am Elster Park in Plauen

Plauen
Wenig erfolgreich brachen Täter in Stände auf dem Parkplatz des Elster Parks in Plauen ein. Was bislang bekannt ist.
In Plauen-Chrieschwitz sind in der Nacht zu Montag drei Verkaufsstände aufgebrochen worden. Die Täter hatten es auf Lebensmittel und Bargeld abgesehen. Laut Polizei ist die Tat zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, passiert. Unbekannte erlangten gewaltsam Zutritt zu einem Asia-Lebensmittelstand, einem Dönerstand sowie einem Grill- und...
