Nächtlicher Polizeieinsatz: Erneut Geisterfahrer auf der Autobahn 72 im Vogtland

Der unbekannte Falschfahrer war in Richtung Hof unterwegs – zum Glück ist nichts passiert.

Auf der A 72 im Vogtland hat schon wieder ein Falschfahrer den Verkehr gefährdet. Wie die Polizei informierte, berichteten in der Nacht zum Montag, gegen 4.20 Uhr, mehrere Zeugen, dass ihnen zwischen Plauen-Ost und Treuen ein Auto entgegenkommt. Der Unbekannte war in Richtung Hof unterwegs. Feststellen konnte die Polizei, die auch ihre Kollegen...