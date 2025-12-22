MENÜ
  • Nächtlicher Polizeieinsatz: Erneut Geisterfahrer auf der Autobahn 72 im Vogtland

Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
In der Nacht zum Montag war die Polizei auf der A 72 im Einsatz, weil dort ein Falschfahrer gesehen wurde. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Plauen
Nächtlicher Polizeieinsatz: Erneut Geisterfahrer auf der Autobahn 72 im Vogtland
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Der unbekannte Falschfahrer war in Richtung Hof unterwegs – zum Glück ist nichts passiert.

Auf der A 72 im Vogtland hat schon wieder ein Falschfahrer den Verkehr gefährdet. Wie die Polizei informierte, berichteten in der Nacht zum Montag, gegen 4.20 Uhr, mehrere Zeugen, dass ihnen zwischen Plauen-Ost und Treuen ein Auto entgegenkommt. Der Unbekannte war in Richtung Hof unterwegs. Feststellen konnte die Polizei, die auch ihre Kollegen...
