Nagelkreuz im Plauener Rathausfoyer zu sehen

Ein Zeichen der Versöhnung, der Hoffnung und des Friedens ist das „Nagelkreuz von Coventry“. Mehr dazu gibt es zurzeit im Plauener Rathaus zu erfahren.

Seit wenigen Tagen ist das Nagelkreuz im Foyer des Plauener Rathauses zu sehen. Was hat es damit auf sich? Am 10. April 2021 war Plauen in die Internationale Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry aufgenommen worden. Jedes Jahr gedenken Plauener an diesem Tag der Bombenopfer und der Zerstörung der Stadt in den letzten Monaten des Zweiten...