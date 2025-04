Nagelkreuz wandert ins Plauener Rathausfoyer

Was es damit auf sich hat und wie die Bürger beteiligt werden.

Am 10. April 2021 wurde Plauen in die Internationale Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry aufgenommen. Ein Zeichen der Versöhnung, der Hoffnung und des Friedens ist das „Nagelkreuz von Coventry“. Am Freitag, 11. April, um 11 Uhr empfängt Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) im Foyer des Rathauses das Nagelkreuz für die Stadt...