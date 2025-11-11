Narren erobern Rathausschlüssel in Plauen: „Mehr Unsinn als die Stadtverwaltung können selbst wir schlecht machen“

Mit einem Kampf gegen die künstliche Intelligenz hat die fünfte Jahreszeit im Vogtland begonnen. Nach jahrelanger Pause trat erstmals der Karneval-Nachwuchs auf.

Nach ihrem Umzug über die Plauener Bahnhofstraße kamen die Jecken pünktlich am Rathaus an. In jahrelanger Tradition wurde die Karnevalszeit im Vogtland mit der obligatorischen Besetzung des Rathauses am Dienstag um 11.11 Uhr eröffnet.