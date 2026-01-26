MENÜ
  • Naturschauspiel im Vogtland: Dutzende Schwäne versammeln sich seit Dezember täglich auf einem Feld

Bild: Ellen Liebner
Plauen
Naturschauspiel im Vogtland: Dutzende Schwäne versammeln sich seit Dezember täglich auf einem Feld
Von Ellen Liebner
Seit Dezember sind Höckerschwäne in Altensalz auf Nahrungssuche. Im Winter nicht ungewöhnlich – ihre Anzahl hingegen schon.

Schon in den Morgenstunden beginnt das Spektakel. Höckerschwäne treffen jetzt täglich in Altensalz ein, versammeln sich auf einem Feld nahe der Autobahnbrücke. Rund 40 Vögel hat Anwohner Jürgen Lorber in der Spitze schon gezählt. Seit Mitte Dezember beobachtet er das Phänomen. „Sie kommen zwischen 8 und 8.30 Uhr und bleiben bis zum...
