Die Polizei war in Elsterberg zur Spurensicherung, nachdem ein Nazisymbol entdeckt wurde.
Die Polizei war in Elsterberg zur Spurensicherung, nachdem ein Nazisymbol entdeckt wurde.
Plauen
Nazi-Schmiererei in Elsterberger Parkanlage entdeckt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Die Stadtverwaltung hat die Polizei informiert.

Die Polizei ermittelt zu einer Hakenkreuz-Schmiererei in Elsterberg. Das Nazisymbol war am Montag in der Parkanlage An der Elster auf einer Betonplatte entdeckt worden. Es ist etwa 30 mal 40 Zentimeter groß, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Elsterberger Stadtverwaltung hatte bei der Polizei Anzeige erstattet. Inzwischen wurde die...
