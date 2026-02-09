Neu in Leubnitz: Info-Tafeln und Flyer vermitteln Spannendes aus der Dorfgeschichte

So manches Gebäude im Rosenbacher Ortsteil hat eine spannende Vergangenheit. Wer sich genauer darüber informieren möchte, für den gibt es nun ein neues Angebot.

Einst gab es drei Schmieden in Leubnitz. Die letzte schloss Schmiedemeister Alfred Maul im Jahr 1957, als er 75 Jahre alt war. Seitdem gibt es das Handwerk nicht mehr im Dorf. Auch die alte Schule, die alte Post und natürlich die St.-Marien-Kirche in der Ortsmitte, die wahrscheinlich schon im 13. Jahrhundert entstanden war, bergen eine...