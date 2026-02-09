MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Neu in Leubnitz: Info-Tafeln und Flyer vermitteln Spannendes aus der Dorfgeschichte

Heike Löffler zeigt die neue Info-Tafel gegenüber vom Leubnitzer Schloss.
Heike Löffler zeigt die neue Info-Tafel gegenüber vom Leubnitzer Schloss. Bild: Simone Zeh
Heike Löffler zeigt die neue Info-Tafel gegenüber vom Leubnitzer Schloss.
Heike Löffler zeigt die neue Info-Tafel gegenüber vom Leubnitzer Schloss. Bild: Simone Zeh
Plauen
Neu in Leubnitz: Info-Tafeln und Flyer vermitteln Spannendes aus der Dorfgeschichte
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So manches Gebäude im Rosenbacher Ortsteil hat eine spannende Vergangenheit. Wer sich genauer darüber informieren möchte, für den gibt es nun ein neues Angebot.

Einst gab es drei Schmieden in Leubnitz. Die letzte schloss Schmiedemeister Alfred Maul im Jahr 1957, als er 75 Jahre alt war. Seitdem gibt es das Handwerk nicht mehr im Dorf. Auch die alte Schule, die alte Post und natürlich die St.-Marien-Kirche in der Ortsmitte, die wahrscheinlich schon im 13. Jahrhundert entstanden war, bergen eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:15 Uhr
1 min.
Pritschenwagen nimmt in Crimmitschau Sattelzug die Vorfahrt
In Crimmitschau sind zwei Fahrzeuge kollidiert.
Ein Zusammenstoß in Crimmitschau sorgt für umfangreiche Schäden. Was passierte an der Kreuzung zur Fichtestraße?
Lutz Kirchner
15:13 Uhr
2 min.
Wegen Lufthansa-Streiks fallen mehrere Flüge aus
Wegen des Lufthansa-Streiks fallen am Donnerstag mehrere Flüge in Leipzig und Dresden aus. (Archivbild)
Fluggäste in Sachsen müssen am Donnerstag umplanen: Mehrere Flüge aus Dresden und Leipzig werden gestrichen.
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
21.01.2026
2 min.
Finanzspritze für den Leubnitzer Sportverein
Das Vereinshaus des SV Leubnitz.
Der Verein will die Küche im Sportlerheim erneuern. Von der Gemeinde Rosenbach gibt es dafür eine finanzielle Unterstützung.
Simone Zeh
08.02.2026
4 min.
Hier ging sie zur Schule, hier heiratete sie: Und jetzt ist sie neue Chefin im Leubnitzer Schlossverein
Heike Rudert ist die neue Vorsitzende des Leubnitzer Schlossfördervereins. Den Weißen Saal mag sie am liebsten.
Heike Rudert ist neue Vorsitzende des Schlossfördervereins. Von Yoga im Park bis Kräutertouren unter freiem Himmel: Was sie vorhat und wo sie mehr Pepp reinbringen will.
Simone Zeh
Mehr Artikel