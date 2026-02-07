Neuanfang in Plauen: Warum eine Verhaltenstherapeutin aus Bayern jetzt im Vogtland praktiziert

Plauen
Sonja Hensel ist nach Plauen gezogen – nicht nur beruflich, sondern auch privat. Es ist eine Geschichte von der Liebe zur Stadt und ihrer Passion, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen.
Sonja Hensel hat sich in die Stadt verliebt. „Plauen gefiel mir gleich bei meinem ersten Besuch“, erzählt sie. Der liegt schon einige Jahre zurück. Die vielen sanierten Gründerzeithäuser und Villen, die Parks, aber auch Orte wie den Schlossberg mag sie sehr. Im vergangenen Herbst zog Hensel von Bayern ins Vogtland – machte Plauen zu...
