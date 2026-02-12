Neubau der Noßwitzbrücke in Elsterberg: Bauarbeiten haben begonnen

Zunächst muss das alte Bauwerk abgerissen werden. Dann startet der Neubau. Warum Kraftfahrer und Fußgänger noch viel Geduld brauchen.

Die Bauarbeiten an der Noßwitzbrücke in Elsterberg sollten bereits am 12. Januar beginnen, wurden jedoch aufgrund der Witterung verschoben. Doch nun ist es soweit. Mit dem Beginn der Arbeiten ist die Brücke auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Am Dienstag wurde der alte Brückenbelag entfernt. Auch das Umfeld am anderen Ufer der...