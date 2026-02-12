MENÜ
Die Noßwitzbrücke in Elsterberg ist zur Großbaustelle geworden.
Bild: JB Steps
Das Baustellenschild weist darauf hin: Die Arbeiten für den Ersatzneubau der Noßwitzbrücke haben begonnen.
Bild: JB Steps
Plauen
Neubau der Noßwitzbrücke in Elsterberg: Bauarbeiten haben begonnen
Von Petra Steps
Zunächst muss das alte Bauwerk abgerissen werden. Dann startet der Neubau. Warum Kraftfahrer und Fußgänger noch viel Geduld brauchen.

Die Bauarbeiten an der Noßwitzbrücke in Elsterberg sollten bereits am 12. Januar beginnen, wurden jedoch aufgrund der Witterung verschoben. Doch nun ist es soweit. Mit dem Beginn der Arbeiten ist die Brücke auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Am Dienstag wurde der alte Brückenbelag entfernt. Auch das Umfeld am anderen Ufer der...
